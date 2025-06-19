Haberler

1000pay, Güvenli Dijital Çözümler Geliştiriyor

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG’DEN YENİ DİJİTAL ÇÖZÜMLER

1000 Yatırımlar Holding, elektronik para lisansı aldığını duyurarak ‘1000pay’ markasıyla bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor. 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Genel Müdürü Özgür Altuntaş, konuyla ilgili olarak “1000 Yatırımlar Holding olarak, kurumsal ve bireysel müşterilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturduk. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

LİSANSLA REKABET ARTACAK

Şirketin aldığı lisans ile pazarda rekabetin artacağı, kullanıcı deneyiminin iyileşeceği ve dijital dönüşüm sürecinin hız kazanacağı belirtiliyor. ‘Gücümüzü Gelecekten Alıyoruz’ vizyonuyla hareket eden şirket, ulaşım, yazılım, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde yerli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Holding, doğaya ve topluma karşı duyduğu sorumluluk anlayışıyla, şeffaflık, maliyet etkinliği ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ifade ediyor. Holding bünyesindeki diğer yatırımları arasında, mikromobilite ve şehir içi ulaşım alanında faaliyet gösteren BinBin, hızlı şarj altyapısına odaklanan Meta Mobilite, yenilenebilir enerji projeleri yürüten Altay Enerji ve akıllı şehir teknolojileri geliştiren Algoritma gibi girişimler de dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mide Balonu Operasyonu İhmal Sonucu

Mersin'de mide balonu taktıran 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Can Gül, operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hatalı müdahale sonucu doktor tutuklandı.
Haberler

Ahmet Özkan’ın Evi Yangında Yandı

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın sonucu evini ve 86 bin lirasını kaybeden 80 yaşındaki Ahmet Özkan'a Merkez Bankası 60 bin TL yardımda bulundu. Özkan ve eşi, yeni bir konut arayışında.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.