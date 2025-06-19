1000pay, Güvenli Dijital Çözümler Geliştiriyor

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG’DEN YENİ DİJİTAL ÇÖZÜMLER

1000 Yatırımlar Holding, elektronik para lisansı aldığını duyurarak ‘1000pay’ markasıyla bireysel ve kurumsal kullanıcılar için güvenli ve kullanıcı dostu dijital çözümler geliştirmeyi hedefliyor. 1000 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Genel Müdürü Özgür Altuntaş, konuyla ilgili olarak “1000 Yatırımlar Holding olarak, kurumsal ve bireysel müşterilerimizin günlük yaşamına doğrudan dokunan uçtan uca bir hizmet zinciri oluşturduk. Elektronik para lisansı ile dijital finansta yeni bir döneme adım atıyoruz. Gelişmelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğiz” şeklinde açıklama yaptı.

LİSANSLA REKABET ARTACAK

Şirketin aldığı lisans ile pazarda rekabetin artacağı, kullanıcı deneyiminin iyileşeceği ve dijital dönüşüm sürecinin hız kazanacağı belirtiliyor. ‘Gücümüzü Gelecekten Alıyoruz’ vizyonuyla hareket eden şirket, ulaşım, yazılım, enerji ve finans gibi stratejik sektörlerde yerli ve yenilikçi çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Holding, doğaya ve topluma karşı duyduğu sorumluluk anlayışıyla, şeffaflık, maliyet etkinliği ve sürdürülebilir büyüme ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ifade ediyor. Holding bünyesindeki diğer yatırımları arasında, mikromobilite ve şehir içi ulaşım alanında faaliyet gösteren BinBin, hızlı şarj altyapısına odaklanan Meta Mobilite, yenilenebilir enerji projeleri yürüten Altay Enerji ve akıllı şehir teknolojileri geliştiren Algoritma gibi girişimler de dikkat çekiyor.