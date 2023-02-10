100’üncü saatte mucize kurtuluş

ahramanmaraş merkezli depremlerden sonra arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 100’üncü saatte Kahramanmaraş ve Diyarbakır’dan kurtarma haberleri geldi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Yıldırım Belediyesi ekipleri, çalışmalarını Ali Sezai Efendi Caddesi’nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından genç kadın, 14 saatlik çalışma sonucu enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Depremden 100 saat sonra enkazdan çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır

Diyarbakır’da yıkılan binalardan merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apartmanı’nda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

100’üncü saatte mucize kurtuluşlar

Ekipler, enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat’a ulaştı. İlk müdahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat Varlı, çalışmalar sonucu 101’inci saatte kurtarıldı.

Yaralı çıkarılan anne ve oğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.