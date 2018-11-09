103 askere FETÖ gözaltısı

15 Temmuz’da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 103 asker için gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bugün 01.00’den itibaren FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları iddia edilen TSK mensuplarına yönelik eş zamanlı olarak yeni bir operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında tamamı muvazzaf; 2’si albay, 2’si yarbay, 6’sı binbaşı, 14’ü yüzbaşı, 21’i üsteğmen, 7’si teğmen, 47’si astsubay ve 4’ü uzman çavuş olmak üzere toplam 103 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararları verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.