105 Çocuk, Cudi Dağı’nda Yürüdü

105 ÇOCUK, CUDİ DAĞI’NDA TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜDÜ

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılı dolayısıyla Cudi Dağı’nın zirvesinde 105 çocuk, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla bir yürüyüş yaptı. Etkinlik kapsamında ay yıldızlı uçurtmalar da gökyüzüne bırakıldı. Silopi ilçesinde düzenlenen bu özel programa, Silopi Kaymakamlığı öncülük etti.

ÖZEL PROGRAM VE HAZIRLIKLAR

Cudi Dağı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Özgür Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, ‘Şehitler Anıtı’na yakın bir konumda yapıldı. Öğrenciler, 105 metrelik Türk bayrağıyla anıta doğru yürüyerek saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu. Çocuklar, öğretmenleri ve askerlerin yardımıyla uçurtmalarını hazırladı ve etkinlikte toplamda 105 ay yıldızlı uçurtma uçuruldu. Rüzgarlı havada bile çocuklar, zirvede uçurtma uçurmanın heyecanını doyasıya yaşadı. Program, öğrencilere ikram edilen yemeklerle sona erdi.

UNUTULMAZ ANLAR VE DUYGULAR

Kaymakam Cihat Koç, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada şunları belirtti: “105 çocuğumuzla, 105 metrelik Türk bayrağımızla birlikte buraya çıktık. Şehitlerimize ve gazilerimize dualar ettik. 105 ay yıldızlı uçurtmamızı gökyüzüyle buluşturduk. Çocuklarımızla unutamayacakları bir gün geçirdik. Asker ağabeyleriyle eğlendiler, piknik yaptılar. Cudi Dağı’nın zirvesinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105’inci yıl dönümü vesilesiyle tüm Türkiye’ye selamlarımızı gönderiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanın kuruluşunda emeği olan herkesi minnetle anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.”

Öğrencilerden Mikail Bayar, “Eğer ki bizler bu topraklarda yaşayabiliyorsak Atatürk sayesinde yaşayabiliyoruz” dedi. Aylin Şık, “Bugün Cudi Dağı’ndayız. Çok mutluyuz. Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz, bizi buraya getirdikleri için” ifadelerini kullandı. Ecrin Tuncer de “Bayraklarımızla yürüyüş yaptık. Gerçekten çok güzel bir histi. Çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.