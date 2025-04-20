105 Sokağı, 23 Nisan İçin Hazırlandı

ÇOCUK BAYRAMI’NDA 105 SOKAK EŞSİZ BİR RENK KATACAK

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın simgesi haline gelen 105 Sokak, bir yıl aradan sonra, 70 yaşındaki emekli terzi Salih Yazgan tarafından bayram öncesinde çocuklar için bayram ortamına dönüştürülüyor. ’23 Nisan Dede’ ve ‘bayrak dede’ olarak bilinen Salih Yazgan, 2014 ile 2023 yılları arasında her yıl yaptığı gibi bu yıl da sokağı ve çevresini binlerce Türk bayrağı, pek çok Atatürk posteri ve 23 Nisan temalı afişlerle süslüyor, böylece bölgeyi kırmızı-beyaza boyuyor.

RENKLİ ETKİNLİKLER EŞLİĞİNDE KUTLAMALAR YAPILACAK

Salih Yazgan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde 105. Sokağı 11. kez bayram havasına dönüştürüyor. Bu sene etkinliklere gönüllü sanatçılar, Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen, dansçılar ve Türkiye’de tanınmış illüzyonist Kemal Özveriç de katılacak. 23 Nisan günü resmi kutlamaların ardından, tüm Marmaris çocuklarının büyük bir coşkuyla katıldığı sokakta renkli etkinlikler ve sürprizler yer alacak.

BAĞLILIK VE GELENEĞİ YAŞATMAK

Emekli maaşlarından her ay tasarruf ederek ve mahalledeki bayraklarla 105. Sokağı hazırlayan Salih Yazgan, “23 Nisan’ı hep birlikte kutlamak, çocuklarımızla birlikte bu sokağı bayram yerine dönüştürmek benim için çok kıymetli” sözlerini dile getiriyor. Ayrıca, 23 Nisan’a olan bağlılığını vurgulayarak, “11 yıldır burada 23 Nisan’ı çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız burada büyüdü. Evet, bu geleneği devam ettiriyoruz, 23 Nisanları unutmasınlar. Dünyada en büyük bağış bence Mustafa Kemal Atatürk’ten bize gelmiştir” şeklinde konuşarak tüm Marmaris halkını 23 Nisan günü 105. Sokak’a davet ediyor.

DESTEKLERİYLE ETKİNLİĞE RENK KATILIYORLAR

Zumba eğitmeni Funda Ertürkmen, “Burada yapılan bütün hazırlıkların emeği Salih abinin ve biz sadece ona destek oluyoruz. Yıllardır buradayım ve sanırım gönüllü olarak koşarak geldiğim tek etkinlik bu” diyor. İllüzyonist Kemal Özveriç de, “Her sene buradayım. Çocukları eğlendirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum” diyerek çocukların yüzlerini güldürmek için tekrar etkinlikte yer alacağını belirtiyor.

ÇOCUKLARIN HEYECANI VE KATILIM DAVETİ

105. Sokak’ta etkinlikler için hazırlık yapan bir çocuk, “23 Nisan için bize burayı hazırlayanlara çok teşekkür ederim. Herkes 23 Nisan’da buraya gelsin” ifadelerini kullanarak heyecanını paylaşıyor. Yabancı turistler de kutlamalara katılmayı ve hatıra fotoğrafları çektirmeyi unutmadığı bu özel etkinlik, 23 Nisan’da saat 16.00’da başlayacak. Kutlamalar, Bozburun, Söğüt ve Selimiye köylerinden gelecek çocuklardan oluşan bando takımı ve Türk Chopper Marmaris Motosiklet Kulübü üyelerinin katılımıyla daha da renklenecek.