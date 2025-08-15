Haberler

11 Ağustos’ta Market Hırsızlığı Oldu

Olayın Gelişimi

Olay, 11 Ağustos tarihinde saat 02.00’de Emek Mahallesi’nde bulunan bir markette gerçekleşti. Marketin önüne yaklaşan 3 kişi, girişteki dolabın kilidini kırarak içerideki dondurmaları aldılar. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis İhbarı ve Ekiplerin Çalışması

Sabah iş yerini açan Şemsettin Bulut, hırsızlık olayını fark ederek durumu polise bildirdi. Ardından İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti.

Gözaltılar ve Soruşturma Süreci

Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şu an için emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kuşadası’nda Kamyonet İstinat Duvarına Çarptı

Kuşadası'nda el freninin boşalması sonucu park halindeki kamyonet eğimli yolda kayarak istinat duvarına çarptı. Şoförün müdahale çabası güvenlik kamerasına yansıdı.
Haberler

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Denizli'de yapılan jandarma operasyonunda 24 kök kenevir ve 2,65 kg esrar yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.