11 Ağustos’ta Market Hırsızlığı Oldu

Olayın Gelişimi

Olay, 11 Ağustos tarihinde saat 02.00’de Emek Mahallesi’nde bulunan bir markette gerçekleşti. Marketin önüne yaklaşan 3 kişi, girişteki dolabın kilidini kırarak içerideki dondurmaları aldılar. Hırsızlık anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis İhbarı ve Ekiplerin Çalışması

Sabah iş yerini açan Şemsettin Bulut, hırsızlık olayını fark ederek durumu polise bildirdi. Ardından İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri tespit etti.

Gözaltılar ve Soruşturma Süreci

Ekipler, şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonla 3 kişiyi gözaltına aldı. Şu an için emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtiliyor.