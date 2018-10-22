11 akademisyen için dava

‘Bu suça ortak olmayacağız’ isimli bildiriye imza veren 1128 akademisyen için karar verildi. Akademisyenlerden 11’i hakkında dava açtı.
Haklarında iddianame düzenlenen şüpheliler şu şekilde:
Bilgi Üniversitesi’nde görevli Hale Cihan B., İstanbul Üniversitesi’nde görevli Emine Sevgi Ç., Koç Üniversitesi’nde görevli şüpheli Ayşe Bilge Y., Galatasaray Üniversitesi’nde görevli Yasemin İ., Işık Üniversitesi’nde görevli Esin İ., İstanbul Üniversitesi’nde görevli Eylem Ö., Koç Üniversitesi’nde görevli şüpheli Didem P., Marmara Üniversitesi’nde görevli Baran Alp U., Özyeğin Üniversitesi’nde görevli şüpheli Zeliha H., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde görevli Gevher G., Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görevli Didar Zeynep B…
SABAH