11 Ay Önce Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakaladı

ALARM VERİCİ KOVALAMACA ANI

11 ay önce alkollü araç kullanırken yakalanan ve 8 ay önce uyuşturucu madde ile gözaltına alınan sürücü, bu gece Aksaray Emniyetini alarma geçirdi. “Türk polisinden kaçılmaz” diyen sürücü, ‘dur’ ihtarına uymayınca kovalamaca başladı. Yakalanması sırasında kameraya yansıyan anlar, adeta bir film sahnesini andırdı. Gözaltına alınmak istemeyen şahıs, polisle direniş gösterdi. Olay, Aksaray – Adana Karayolu’nda yaşandı. Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Adana’dan Aksaray yönüne seyreden 07 AZV 044 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Frene basmak yerine gaza basan sürücü, polisin peşine takıldı.

KAÇIŞTAN SONRA YENİDEN KOVALAMACA

Trafik ekiplerinin kaçış yönünü diğer ekiplere bildirmesiyle birlikte Aksaray sokaklarında büyük bir kovalamaca başladı. Şehirdeki sessizliği siren sesleri bozarken, yüzlerce polis memuru aracın peşine düştü. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonucunda sürücü, Paşacık Mahallesi’ndeki evinin önünde araçtan indi ve kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süre sonra yaya olarak yakalandı. Yakalanan 23 yaşındaki Ö.E., polis ekiplerine karşı direniş gösterdi.

KARGAŞA VE GÖRÜNTÜLER

Görevlerini yapan polislere zorluk çıkaran Ö.E., güçlükle yere yatırıldı ve kelepçelendi. Bu esnada hakaretler yağdırarak her fırsatta kaçmaya çalıştı. Sakinleştirilmiş olsa da polise direnişi devam etti. Polis otosuna bindirilirken, yerini seçmedi ve yine direnmeye başladı. İfadesinin alınması ve alkol testi için ısrarla alkol metreye üflemeyi reddetti. Hastaneye götürüldüğünde basın mensuplarına hakaretler yağdırarak, “Saçımı düzeltseydim bari” demesi dikkat çekti.

CİDDİ CEZALARLA KARŞILAŞTI

Yakalanan şahıs, yapılan sorgulamada daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin el konulduğu öğrenildi. Üzerine birden fazla ceza uygulanarak toplamda 68 bin 245 lira ceza kesildi. Hastanede 0.44 promil alkollü olduğu tespit edilen şahıs, süreç içerisinde daha yüksek alkol seviyesine sahip olduğu gözlemlendi. Kaçtığı araç ise trafikten men edilip otoparka çekildi.

ÖNCEKİ GÖZALTILAR

Daha önce de aynı şahıs, 4 Haziran 2024’te alkollü araç kullanırken yakalanmış ve “Türk polisinden kaçılmaz” ifadesini kullanmıştı. 10 Eylül 2024’te ise uyuşturucu maddelerle gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili tahkikat sürecini yürütüyor.