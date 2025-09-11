Haberler

11 Eylül, Önemli Tarihlerden Biridir

TARİHİ OLAYLARIN İZİ

11 Eylül, sıradan bir tarih gibi görünse de, Türkiye’de ve dünya genelinde birçok önemli olaya ev sahipliği yapıyor. Bu tarih, siyasi çalkantılardan toplumsal hareketlere, bireylerin yaşam öykülerinden küresel değişimlere uzanan çok sayıda gelişme ile hafızalarda kalıyor. “11 Eylül’de neler yaşandı?” sorusunun cevapları, geçmişin izlerini günümüze taşıyan dikkat çekici bilgiler barındırıyor.

BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERİN GÜNÜ

11 Eylül, sadece belirli olaylarla değil, aynı zamanda tarihteki dönüşümlerin de sembolü haline gelmiştir. Bu özel gün, yaşananların yanı sıra tarihin akışını da etkileyen unsurları içeriyor. Çeşitli krizler ve değişim süreçleri, bu tarihin etrafında şekilleniyor.

ÖNEMLİ

Tolunay Ören Hakkında İddianame Hazırlandı

Sosyal medya fenomeni Tolunay Ören'in, yasadışı şans oyununa içerik paylaşıp takipçilerini teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı açıkladı. Bu program, istihdamı artırma ve dezavantajlı grupları destekleme amacını taşımaktadır.

