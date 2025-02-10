11 Futbolcuya Kırmızı Kart, Maç Tatil Edildi

MAÇTA GERİLİM YÜKSELDİ

Kocaeli’de U-18 Ligi 1. Küme C grubunda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor, Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda bir araya geldi. İki takım, 14 haftada 6’şar galibiyet ve birer beraberlikle 19’ar puan toplayarak önemli bir mücadeleye çıkıyordu. Maçı yöneten hakem Muhammet Fatih Güneş, karşılaşmanın başlama düdüğünden hemen sonra oyundaki gerilimin arttığını gözlemledi.

SAVAŞ ALANINA DÖNÜŞTÜ

Gebze Sultan Orhan Spor’dan Sinan Saat, rakip takımın teknik sorumlusuna tepki gösterince olaylar patlak verdi. Ömer Aslan rakibine tekme atınca sahada kısa sürede karışıklık yaşandı. İki takımın oyuncuları arasında tekme ve tokatlarla gelişen olaylar, ortamı ciddi anlamda gerginleştirdi. İlk 12 dakikada tüm bu yaşananlar sonucunda sahada hep birlikte bir kargaşa yaşandı ve skor 0-0 iken hakem Güneş, 11 futbolcuya tereddütsüz kırmızı kart gösterdi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Yaşanan disiplin ihlalleri neticesinde sahada yeterli sayıda oyuncu kalmadı. Kurallar gereği, sahada en az 14 oyuncu olması gerekirken, her iki takımdan toplamda 11 futbolcu kalmıştı. Futbol müsabakasının oynanabilmesi için şart olan en az 7 oyuncunun sahada bulunması gerektiğinden, hakem maçı tatil etti. Disiplinsizlikler nedeniyle ceza alacak olan futbolcuların durumları perşembe günü netleşecek. Bilinmesi gereken, her iki takımın da hükmen mağlup sayılacağı.