11 Haziran 2025 Çarşamba Sayısal Loto Sonuçları Açıklanmadı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR

11 Haziran 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek Sayısal Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milli Piyango Online üzerinden açıklanacak sonuçlar, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Bu çekilişte hangi numaraların kazanan olduğu ve ikramiye miktarları da ciddi bir ilgi ile araştırılıyor.

ÇEKİLİŞ DEĞERLENDİRMESİ

Sayısal Loto çekilişi, bir kolonun üst kısmında 34 sayısı ile alt kısmında 14 sayısı barındırıyor. Üst bölümden 5 numara ve alt bölümden 1 numara belirtiliyor. Oyuncular, bir veya daha fazla kolon oynayabiliyor. Tek kolonun ücreti 2 TL olarak belirlenmiş. “Sen Seç!” opsiyonu ile oyuncular, kendi belirledikleri sayıları seçebiliyor ya da sistemin rasgele belirlediği sayılar ile kupon oluşturabiliyor.

SİSTEM OYUNU VE ÇEKİLİŞ FORMATLARI

Sistem oyunu, oyuncuların çoklu kombinasyonlar oluşturmasına olanak veriyor. Burada, üst bölümden 5 sayının üzerinde veya alt bölümden 1 sayının üzerinde seçim yaparak birden fazla kolon oluşturulabiliyor. Üst bölüm için en fazla 10 ve alt bölüm için 14 numara seçimi yapılabiliyor. Ayrıca, çoklu çekiliş seçeneği ile birden fazla çekilişe katılım sağlanabiliyor.

KAZANÇ VE İKRAMİYELER

Sayısal Loto, haftada iki kez, Çarşamba günleri çekiliyor. Her çekilişte, 34 numara arasından 5 ve 14 numara arasından 1 numara çekiliyor. Oyuncular, oynadıkları kolonlarla çekilişten 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 doğru tahmin yaparak ikramiye kazanabiliyor. 5+1 bilen oyuncular büyük ikramiyeyi elde ediyor. Eğer ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olursa, ikramiye havuzu kazananlar arasında paylaştırılıyor. Henüz 11 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyurulmadı.