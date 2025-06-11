Haberler

11 Haziran 2025, Deprem Olmadı

11 HAZİRAN 2025 TARİHLİ DEPREMLERİN GÖZLEMLENMESİ

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye’nin farklı noktalarında hafif şiddette depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak takip ederek halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Bugün, “11 Haziran 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” gibi sorular merak ediliyor. İstanbul’da deprem olup olmadığı ve son dakika haberleri de dikkatle takip edilmekte.

İSTANBUL’DA DEPREM DURUMU

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleştirilen depremleri halka sunarak bilgi veriyor. 11 Haziran 2025 itibarıyla, İstanbul’da herhangi bir deprem kaydedilmedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerinde, İstanbul’da bugün hissedilen veya kayda değer bir sarsıntının yaşanmadığı açıklandı. Son dakika gelişmelerini resmi web sitesinden paylaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, anlık deprem haberlerini kamuoyuna ulaştırıyor.

AÇIKLAMALAR VE VERİLER

Kandilli Rasathanesi’nin sunduğu güncel verilere göre, diğer bölgelerde ise bazı hafif sarsıntılar görüldü. Bu tür bilgiler, halkın gönül rahatlığıyla günlük yaşamını sürdürebilmesi için büyük önem taşıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, deprem gibi doğal afet durumlarında anlık bilgileri sunarak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla, halkın güncel veri akışını takip etmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çıkış Yok Filmi Ekrana Geliyor

Çıkış Yok filmi, televizyon yayınlarında da ilgi görüyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncuları hakkında bilgi almak istiyorlar. Filmle ilgili detaylar araştırılıyor.
Haberler

Antalya’da Narkotik Operasyonlar Gerçekleştirildi

Antalya'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 18 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 11'i tutuklandı. Operasyon sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler de ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.