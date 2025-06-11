11 Haziran 2025 Resmi Gazete Kararları Açıklandı

RESMİ GAZETE’DE YER ALAN YENİ YÖNETMELİKLER

11 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar arasında, Ege Üniversitesi’ne ait birkaç yeni yönetmelik dikkat çekiyor. Bu kapsamda, “Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”, “Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” ve “Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” duyuruldu.

İŞKOLU TESPİT KARARLARI VE İLANLAR

Ayrıca, 2025 yılına ait İşkolu Tespit Kararları da yayımlandı. Bu kapsamda 60’tan 72’ye kadar numaralandırılan kararlar yer alıyor. Günün ilanları arasında, yargı ile ilgili ilanlar, artırma, eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar da bulunuyor.

DÖVİZ KURLARI VE DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ

Tüm bu haberlerin yanı sıra, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete’de yer alıyor. Bu belgelerin tam listesine ulaşmak için PDF halinde indirme seçeneği mevcut.