11 Haziran 2025 Resmi Gazete Kararları Açıklandı

11 HAZİRAN 2025 RESMİ GAZETE İLANLARI

Bugün yayımlanan Resmi Gazete, önemli kararların yanı sıra çeşitli ilanları da içeriyor. 11 Haziran 2025 tarihinde yayımlanan bu belgede, profesyonel alanlarda dikkat çeken düzenlemeler ve ilanlar yer alıyor. Detayları incelemek için PDF formatında indirme seçeneği de mevcut.

EGE ÜNİVERSİTESİ YENİ YÖNETMELİKLERİ

Resmi Gazete’de ilk olarak Ege Üniversitesi’ne ait bazı yönetmelikler öne çıkıyor. Bunlar arasında “Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yer alıyor. Ayrıca “Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” ve “Ege Üniversitesi Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” de yayımlanmış bulunuyor.

Bugünün kararları içerisinde ayrıca İşkolu Tespit Kararları dikkat çekiyor. Bu kararlar No: 2025/60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 olarak sıralanıyor. Bunun yanı sıra, Yargı İlanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da Resmi Gazete’de ilan edilmiş durumda. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Bu metin, kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla yayımlanan resmi haberleri kapsamaktadır.