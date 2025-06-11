11 Haziran 2025’te Hafif Depremler Oldu

11 HAZİRAN 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ DEPREMLER MEYDANA GELDİ

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler gerçekleşiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli izliyor ve kamuoyunu düzenli olarak bilgilendiriyor. Güncel verilere göre, “Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” soruları gündemde. Son dakika bilgileriyle birlikte, büyük resmi görebilmek için güncel deprem verileri sunuluyor.

GÜNCEL DEPREM VERİLERİ

Bölgesel deprem verilerini analiz eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, şu anki durumu yansıtmak amacıyla 500’e yakın deprem kaydını halka sunuyor. “Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.” şeklinde bilgi akışı sağlanıyor.

AFAD SON DEPREMLERİ PAYLAŞIYOR

AFAD, meydana gelen depremlerle ilgili güncel bilgi akışını sürdürerek, vatandaşların güvenliğini ön planda tutmaya çalışıyor. Son dakika verileri, toplumu bilgilendirmek ve olası afetlere hazırlıklı olmalarını sağlamak üzere hızla paylaşılmakta. Bu bilgiler, toplumun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi adına büyük bir önem taşıyor.