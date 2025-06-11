11 Haziran 2025 Yayın Akışı Dolu

11 HAZİRAN YAYIN AKIŞI DOPDOLU

11 Haziran 2025 Çarşamba günü ulusal televizyon kanallarının yayın akışı, gün içerisinde izlenebilecek dizi, film ve programlarla oldukça zengin bir içerik sunuyor. Gündüz kuşağında ve prime time saatlerinde yayınlanacak diziler ve sinema filmleri, izleyicileri ekran başına kitleyecek. Bu yazıda 11 Haziran’ın TV yayın akışına dair detayları bulabilirsiniz. “Bugün TV’de neler var?” sorusunun yanıtını arayanlar için Kanal D, Show TV, ATV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışları sizlerle.

KANAL KANAL YAYIN DETAYLARI

00:25 Güven Bana

02:30 Bir Gece Masalı

05:20 Aldatmak

06:40 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

22:30 Çıkış Yok

02:00 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

SİNEMA VE PROGRAM SEÇENEKLERİ

01:45 Çift Kişilik Oda

04:00 Adım Farah

05:00 Elkızı

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma

22:15 Çift Kişilik Oda

00:15 Cafer’in Çilesi

01:45 Cafer’in Çilesi

03:15 Kızılcık Şerbeti

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Üçkağıtçı

21:45 Atla Gel Şaban

23:45 Üçkağıtçı

YERLİ DİZİLER VE YARIŞMA PROGRAMLARI

00:30 Kurtuluş Son Durak

02:30 Tarkan

03:45 Kaderimin Oyunu

05:30 Aramızda Kalsın

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

05:55 Hangimiz Sevmedik

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle…

14:10 Seksenler

15:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çelik Yumruklar

00:15 Survivor Ekstra

01:30 İşte Benim Stilim

03:30 Meksika – Türkiye

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025