11 Haziran 2025 Yayın Akışı Dolu

11 HAZİRAN YAYIN AKIŞI DOPDOLU
11 Haziran 2025 Çarşamba günü ulusal televizyon kanallarının yayın akışı, gün içerisinde izlenebilecek dizi, film ve programlarla oldukça zengin bir içerik sunuyor. Gündüz kuşağında ve prime time saatlerinde yayınlanacak diziler ve sinema filmleri, izleyicileri ekran başına kitleyecek. Bu yazıda 11 Haziran’ın TV yayın akışına dair detayları bulabilirsiniz. “Bugün TV’de neler var?” sorusunun yanıtını arayanlar için Kanal D, Show TV, ATV, TRT 1, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin güncel yayın akışları sizlerle.
KANAL KANAL YAYIN DETAYLARI
00:25 Güven Bana
02:30 Bir Gece Masalı
05:20 Aldatmak
06:40 Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:30 Çıkış Yok
02:00 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
SİNEMA VE PROGRAM SEÇENEKLERİ
01:45 Çift Kişilik Oda
04:00 Adım Farah
05:00 Elkızı
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
22:15 Çift Kişilik Oda
00:15 Cafer’in Çilesi
01:45 Cafer’in Çilesi
03:15 Kızılcık Şerbeti
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Üçkağıtçı
21:45 Atla Gel Şaban
23:45 Üçkağıtçı
YERLİ DİZİLER VE YARIŞMA PROGRAMLARI
00:30 Kurtuluş Son Durak
02:30 Tarkan
03:45 Kaderimin Oyunu
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
05:55 Hangimiz Sevmedik
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla İle…
14:10 Seksenler
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çelik Yumruklar
00:15 Survivor Ekstra
01:30 İşte Benim Stilim
03:30 Meksika – Türkiye
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025