Haberler

11 Haziran’da Hafif Sarsıntılar Oldu

11 HAZİRAN 2025’TE DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler gerçekleşiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izliyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ ANLIK VERİ SUNUYOR

Gün içerisinde meydana gelen deprem ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamak için “Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” soruları gündeme geliyor. Ayrıca, “Son dakika deprem nerede oldu?” gibi sorular da sıkça soruluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları izleyerek gerçekleşen en son 500 depremin verilerini halka sunuyor.

AFAD’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Kandilli Rasathanesi, güncel verilerle deprem araştırması yaparak halkı bilgilendiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da son depremleri resmi web sayfasında duyuruyor. Anlık deprem haberleri ve detayları halkla paylaşılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Horasan’da 867 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Horasan'da gerçekleştirilen operasyonda 867 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen kenevirler ise imha edildi.
Haberler

Çıkış Yok Filmi Ekrana Geliyor

Çıkış Yok filmi, televizyon yayınlarında da ilgi görüyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncuları hakkında bilgi almak istiyorlar. Filmle ilgili detaylar araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.