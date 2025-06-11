11 Haziran’da Hafif Sarsıntılar Oldu

11 HAZİRAN 2025’TE DEPREMLER MEYDANA GELİYOR

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette depremler gerçekleşiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları sürekli olarak izliyor ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ ANLIK VERİ SUNUYOR

Gün içerisinde meydana gelen deprem ile ilgili merak edilen soruları yanıtlamak için “Peki, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” soruları gündeme geliyor. Ayrıca, “Son dakika deprem nerede oldu?” gibi sorular da sıkça soruluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları izleyerek gerçekleşen en son 500 depremin verilerini halka sunuyor.

AFAD’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMALARI

Kandilli Rasathanesi, güncel verilerle deprem araştırması yaparak halkı bilgilendiriyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Deprem Dairesi Başkanlığı da son depremleri resmi web sayfasında duyuruyor. Anlık deprem haberleri ve detayları halkla paylaşılıyor.