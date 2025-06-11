11 Haziran’da Su Kesintisi Olacak

SU KESİNTİLERİ İSTANBUL’DA YAŞANDI

11 Haziran 2025 Çarşamba günü, İstanbul’un Bağcılar ve Güngören ilçelerinde su kesintileri meydana geldi. Bu kesintiler, İSKİ’nin gerçekleştirdiği planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. Vatandaşlar, su kesintilerinin ne zaman biteceğini ve hangi mahallelerin etkilendiğini öğrenmek istiyor. “Peki, 11 Haziran Güngören’de sular ne zaman gelecek?” sorusu gündemde.

ANLIK SU KESİNTİSİ SORGULAMA HİZMETİ

İSKİ, resmi web sitesi aracılığıyla anlık su kesintisi sorgulama imkanı sunarak vatandaşların bölgesel bilgiler almasını sağlıyor. Bağcılar su kesintisi ekranı üzerinden mahalle bazında detaylara ulaşılabiliyor. Güngören’deki su kesintisi için de benzer şekilde sistem sürekli güncelleniyor.

ETKİLENEN BÖLGELER VE ZAMAN PERİYODU

Açıklamalara göre, 11 Haziran Çarşamba günü saat 10.00 ile 00.00 arasında su alamayacak bölgeler şöyle listelendi: Bahçelievler’de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar’da ise Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören’de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri ile Esenler’de Fatih Mahallesi (bir kısmı) su kesintisinden etkilenecek.