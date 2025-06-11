11 Haziran Şans Topu Sonuçları Açıklanmadı

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HAKKINDA BİLGİLER

11 Haziran Şans Topu sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. 11 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Şans Topu çekilişi canlı yayında gerçekleşti mi? 11 Haziran 2025 Şans Topu sonuçları nasıl takip ediliyor? Bunun yanı sıra, henüz açıklanmayan 11 Haziran Çarşamba Milli Piyango Online Şans Topu sonuçları hakkında da merak edilenler var. Yenilenen Şans Topu kuralları ve oyun ikramiyesi hakkında bilgiler de dikkat çekiyor.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılan bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. İlk sayı kümesi 1-34 arasındaki numaralardan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 arasındaki numaralardan oluşuyor. Oyun, ilk kümeden 5 adet, ikinci kümeden ise 1 adet numara seçerek oynanıyor. Bu çekilişler noter huzurunda yapılmakta ve mpi.gov.tr site üzerinden canlı yayında yer almakta.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE İKRAMİYELER

Çekiliş tamamlandıktan sonra ilgili haftanın sonuçları Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayına giriyor. 5+1’i tutan talihli ya da talihliler, büyük ikramiyeyi kazanma hakkını elde ediyor. Ayrıca, sırasıyla 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4 bilenler, 3+1 bilenler, 3 bilenler, 2+1 bilenler ve 1+1 bilenler de ufak ikramiyelerin sahibi olabiliyor. Şans Topu oyununda (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabiliyor. Ancak (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden ikramiyelerini alabiliyor. (5+1) bilenler ise kazançlarını Milli Piyango Genel Müdürlüğünden alabiliyor. Kazanılan ikramiyeler, 1 yıl süreyle ödeniyor. 11 Haziran 2025 Çarşamba Şans Topu sonuçları henüz açıklanmamış durumda.