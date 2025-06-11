11 Haziran Şans Topu Sonuçları Açıklanmadı

ŞANS TOPU SONUÇLARI ARAŞTIRILIYOR

11 Haziran 2025 tarihli Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek olan Şans Topu çekilişi canlı yayın ile yapılacak. Şans Topu sonuçları için canlı takip sayfası da birlikte takip edilebiliyor. 11 Haziran Çarşamba günü Milli Piyango Online üzerinden Şans Topu sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı hakkında bilgiler aktarılıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI VE İKRAMİYELERİ

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından 14 Haziran 2001 tarihinden itibaren oynatılmaya başlanmış bir oyundur. Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden belirlenen sayıda numara seçilmesine dayanıyor. İlk sayı kümesi 1-34 numaralardan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaralardan oluşuyor. Oyuncular, ilk sayı kümesinden 5 adet ve ikinci sayı kümesinden 1 adet numara seçerek oynamaktadır. Noter huzurunda yapılan çekilişler, mpi.gov.tr web sitesinde canlı olarak gerçekleştiriliyor. Çekilişten sonra o haftaya ait Şans Topu sonuçları, Milli Piyango resmi sitesi üzerinden yayınlanıyor.

İKRAMİYE DAĞILIMI VE ALIM ŞARTLARI

5+1’i bilen talihli ya da talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Ardından sıralama ile 5 bilenler, 4+1 bilenler, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenler de küçük miktarlarda ikramiye almaya hak kazanıyorlar. Şans Topu oyununda, (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenler ikramiyelerini Loto bayilerinden alabilirken, (4+1) ve (5) bilenler Loto bayileri veya Milli Piyango Şubelerinden ikramiyelerini alabiliyor. Ancak, (5+1) bilenler ise ikramiyelerini Milli Piyango genel müdürlüğünden talep edebiliyor. Kazanılan ikramiyelerin ödenmesi için 1 yıl süre bulunuyor. 11 Haziran 2025 Çarşamba günü için Şans Topu sonuçları ise henüz açıklanmamış durumda.