11 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.

Meteoroloji 11 kente “sarı” kod uyarısı yaptı.