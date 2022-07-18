11 il için sarı alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.
Meteoroloji 11 kente “sarı” kod uyarısı yaptı. İşte o iller…
BALIKESİR
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
BURSA
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
ÇANAKKALE
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
GİRESUN
Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
İZMİR
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
MANİSA
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
ORDU
Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
RİZE
Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
SAMSUN
Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
TRABZON
Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
YALOVA
Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
İSTANBUL
Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.