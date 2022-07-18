11 il için sarı alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun bazı bölgelerinde beklenen kuvvetli yağış ile ilgili açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, şiddetli yağış ve fırtınaya karşı 11 kenti sarı kodla uyardı. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü`nün son hava durumu raporuna göre gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor.

Meteoroloji 11 kente “sarı” kod uyarısı yaptı. İşte o iller…

BALIKESİR

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

BURSA

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ÇANAKKALE

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

GİRESUN

Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

İZMİR

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

MANİSA

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

ORDU

Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

RİZE

Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

SAMSUN

Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

TRABZON

Gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

YALOVA

Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

İSTANBUL

Marmara Denizi’nde de öğle saatlerinden itibaren rüzgar bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.