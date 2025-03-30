11 Kente Sarı Kodlu Sağanak Uyarısı

METEOROLOJİK TAHMİNLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu yaşayacağı belirtiliyor. Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illeri ile Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri dışındaki tüm bölgelerde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Hava sıcaklıklarının yağışlarla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı, fakat ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtınalar şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVEATLİ YAĞIŞ UYARISI

Ülkemiz genelinde yerel olarak görülecek yağışların; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sivas, Kayseri’nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya’nın doğu kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı bekleniyor. Bu durum nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.