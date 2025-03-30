11 Kente Sarı Kodlu Yağış Uyarısı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan tahminler doğrultusunda, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtiliyor. Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kırşehir ve Çorum illerinin yanı sıra Kastamonu ve Sinop’un kıyı kesimleri hariç, diğer tüm bölgelerde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gerçekleşeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının yağışlar ile birlikte 2 ila 6 derece düşmesi bekleniyor, ancak genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği ifade ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Ülke genelinde rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildiriliyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi muhtemel. Bu durum, meteorolojik koşulların daha da şiddetleneceğine işaret ediyor.

KUVALETİ YAĞIŞ UYARISI

Yerel olarak beklenen yağışların etkili olacağı bölgeler arasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı, Sivas, Kayseri’nin doğu çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Gaziantep ve Antalya’nın doğu kesimleri yer alıyor. Akşam saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Hakkari ve gece saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların görülmesi bekleniyor. Bu nedenle, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.