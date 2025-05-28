11 Kulüp PFDK’ya Sevk Edildi

DISIPLIN IHLALLERINE SEVK EDILEN KULÜPLER

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında meydana gelen disiplin ihlalleri nedeniyle 11 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yönlendirdi. Bu kulüpler arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların yanı sıra 1. Lig’den Teksüt Bandırmaspor da yer alıyor.

SEVK EDILEN DİĞER KULÜPLER

Sevk edilen kulüpler arasında Göztepe, Galatasaray, Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe var. Bu durum, ligdeki disiplin anlayışının ciddiyetle ele alındığını gösteriyor.

INDIVIDUELLER DE DISIPLINE GİDİYOR

TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Oğulcan Ülgün, kural dışı davranışı nedeniyle bireysel olarak PFDK’ya sevk edildi. Ayrıca, Trendyol 1. Lig’de Teksüt Bandırmaspor, Boluspor ile oynanan play-off rövanş maçındaki çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi. Bu tür olaylar, futbol dünyasında kabul edilemez olarak değerlendiriliyor.