11 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN YENİ YÖNETMELİKLER

11 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de, günün ilanları ve alınan kararların detayları yer alıyor. PDF olarak indirme seçeneği de mevcut. İçinde, yasama bölümüne ait kanunlar, yürütme ve idare alanındaki gelişmeler, yargı bölümüne dair kanunlar bulunuyor.

GÜNÜN KARARLARI

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan önemli kararlar arasında şunlar yer alıyor:

– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası, İhtiyaç Dışı ve Faydalı Ömrünü Doldurmuş Malzeme, Hurda Malzeme, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/03/2025 Tarihli ve 13349, 13350, 13351, 13352 ve 13354 Sayılı Kararları

Ayrıca yargı ilanları, artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlar da Resmi Gazete’de yer alıyor. Bunlarla birlikte T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yayımlanıyor.