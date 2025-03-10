11 Mart 2025 Resmi Gazete Kararları

11 MART 2025 RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANANLAR

11 Mart 2025 tarihi itibarıyla yayımlanan Resmi Gazete’de, günün ilanları ve alınan kararların detaylarını bulmak için PDF indirme seçeneği mevcut. Resmi Gazete’de yasama, yürütme ve yargı bölümlerine ilişkin çeşitli gelişmeler yer alıyor.

KARARLAR VE YÖNETMELİKLER

Yayımlanan kararlara dair bazı önemli yönetmelikler şunlardır:

– Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası, İhtiyaç Dışı ve Faydalı Ömrünü Doldurmuş Malzeme, Hurda Malzeme, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/03/2025 Tarihli ve 13349, 13350, 13351, 13352 ve 13354 Sayılı Kararları

İLANLAR

Ayrıca, Resmi Gazete’de yer alan ilanlar şunlardır:

a – Yargı İlanları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c – Çeşitli İlanlar

Aynı zamanda T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerlerine de yer veriliyor.