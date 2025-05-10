11 Mayıs, Tarihte Önemli Olaylar Yaşandı

11 MAYIS TARİHİ DÜNYA TARİHİNDE ÖNEMLİ OLAYLAR

11 Mayıs tarihi, dünya genelinde ve Türkiye’de pek çok önemli olayın yaşandığı bir gün olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde meydana gelen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel buluşlar, 11 Mayıs’ın tarih boyunca sahip olduğu önemi ortaya koyuyor. Peki, 11 Mayıs’ta hangi olaylar gerçekleşti? 11 Mayıs dünya tarihine hangi önemli olaylarla damga vurdu? İşte merak edilen detaylar…

ANNELER GÜNÜ’NÜN TARİHİ VE ÖNEMİ

Anneler Günü, Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan, annelerin sevgi, emek ve fedakârlıklarını onurlandırmak amacıyla dünya çapında değerlendirilen özel bir gün. Çocukların annelerine olan sevgilerini dile getirdikleri, hediyeler verdikleri ve minnettarlıklarını gösterdikleri anlamlı bir dönemdir. Tarihi kökeni Antik Yunan’a kadar giderken, modern anlamda 1908 yılında Amerikalı Anna Jarvis tarafından başlatılan bu gün, 1914’te ABD’de resmî bir gün olarak kabul edildi. Türkiye’de ise 1955 yılından bu yana kutlanıyor.

TARİHİ OLAYLAR

330 yılında Konstantinopolis (İstanbul), Roma İmparatorluğu’nun resmi başkenti oldu. Önceden olan Byzantion ismini alan bu kente, yapılan törenle “Yeni Roma” adı verildi, ancak “Konstantinopolis” adı daha yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. 868 yılında, bilinen en eski kalıp baskı kitabı Elmas Sutra, Çin’de basıldı. 1811 yılında “Siyam ikizleri” olarak bilinen Chang Bunker ve Eng Bunker kardeşler dünyaya geldi. Bu iki kardeş, karınlarından yapışık olarak doğan ikizlerin simgesi haline geldi.

ÖNEMLİ TARİHSEL GELİŞMELER

1812 yılında Birleşik Krallık Başbakanı Spencer Perceval, Avam Kamarası’nda cinnet geçiren iş insanı John Bellingham tarafından vurulup öldürüldü. 1858’de Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri’ne katıldı, 1867’de Lüksemburg, Fransa’dan bağımsızlığını kazandı. 1920’de Mustafa Kemal Paşa, İstanbul’daki Divan-ı Harp tarafından idama mahkûm edildi. 1924’te ise Gottlieb Daimler ve Karl Benz şirketleri birleşerek Mercedes-Benz’i oluşturdu.

DAHA FAZLA TARİHSEL OLAY

1938’de Atatürk, çiftliklerini ve mülklerini ulusa bağışladı. 1946 yılında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün CHP Tüzüğü’ndeki “Millî Şef” ve “Değişmez Genel Başkan” unvanları kaldırıldı. 1960’da Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, Buenos Aires’te bir Mossad ekibi tarafından yakalandı. 1981’de sağ görüşlü militan Cengiz Baktemur, Hasan Doğan’ı öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı. 1997 yılında IBM’in süper bilgisayarı Deep Blue, Gary Kasparov’u yendi. 2008’de Türkiye Grand Prix’ini Felipe Massa kazandı. 2013 yılında Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen ikili patlamada 52 kişi hayatını kaybetti, 150’den fazla kişi yaralandı.