11. Nevski Uluslararası Ekoloji Kongresi Yapılacak

KONGRE DETAYLARI

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un destek verdiği 11. Nevski Uluslararası Ekoloji Kongresi, 22-23 Mayıs tarihlerinde Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Tavrichesky Sarayı’nda düzenlenecek. Rosatom’un yaptığı açıklamada, “Dünya Gezegeni: Doğa ile Uyum İçinde Yaşamak” temasıyla gerçekleştirilecek kongrenin organizasyonunda Rusya Hükümeti, Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi, Rusya Doğal Kaynaklar ve Ekoloji Bakanlığı, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Parlamentolararası Meclisi ve Roscongress Vakfı’nın yer aldığı ifade ediliyor. Rosatom, kongredeki iş programının öncü katılımcılarından biri olmayı planlıyor.

ETKİNLİK PROGRAMI

Rosatom’un yöneticileri, gençlik gündemi etkinlikleri, Devlet Konseyi Çevre Refahı Komitesi toplantısı ve genel oturum dahil olmak üzere toplamda 11 özel oturum ile yuvarlak masa toplantılarına katılacak. Rosatom yetkilileri, BRICS ülkelerinin yeraltı kullanımı ve sürdürülebilir kalkınma konularında uluslararası bir diyalog oluşturacak. Ayrıca, çevre bilincinin geliştirilmesi ve geleceğin “yeşil” şehirlerinin inşa sürecinde umut verici teknolojilerin değerlendirilmesi için önerilerde bulunacaklar. Şirket, “Yeşil Ekonominin Geliştirilmesi İçin Düşük Karbonlu Çözümler” başlıklı yuvarlak masa toplantısında, alanın öncü uzmanlarını ve resmi yetkilileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

GENÇ EKO-LİDERLER İÇİN ETKİNLİK

21 Mayıs’ta Rosatom, Smolenka yat limanı tesislerinde eko-liderler ve genç aktivistler için Rosatom Ekofest adlı geleneksel bir açık hava etkinliği gerçekleştiriyor. Bu etkinliğin amacı, gençler arasında çevre gündemi, temiz enerji, çevre kültürü, bilimin ve gönüllülüğün yaygınlaştırılması. Program, çevre testleri, yarışmalar ve eko-teknolojiler gibi aktivitelerin yanı sıra sorumlu tüketim ve eko-girişimcilik konularında uzmanların sunumlarını içerecek. Ayrıca, Pristine Russia sergisinden bir fotoğraf sergisi ve ağustosta Nizhny Novgorod’da düzenlenecek Uluslararası Bienal sergisinde “Temiz Enerji” temalı sanat eseri sergisi de programa dahil edilecek.