SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformları üzerinden kumar oynatma ve haksız kazanç sağlama iddialarıyla 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. ‘Key Drop’ sistemi aracılığıyla dijital oyunlardan elde ettikleri eşyaları gerçek paraya dönüştüren şüpheliler adliyeye sevk edildi. “Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri” iddiasıyla gözaltına alınan bu 11 şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü sanal devriye çalışmaları sonucunda tespit edildi.

DİJİTAL OYUNLARLA HAKSIZ KAZANÇ

Yüksek takipçiye sahip sosyal medya fenomenleri, “Twitch”, “YouTube”, “Instagram” ve “TikTok” üzerinden yaptıkları yayınlarda “Key Drop” isimli dijital oyunu kullanarak sanal kasalar aracılığıyla kazandıkları eşyaları paraya çeviriyorlardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu, bu durumun üzerine giderek toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Polis, düzenledikleri operasyonda Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişileri yakaladı. Gözaltına alınan 11 zanlı, emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüphelinin 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda bazı yayıncıların yurt dışında faaliyet gösteren “Key Drop” platformları üzerinden takipçilerini kumara teşvik ettiğini belirledi. Yayıncıların, oluşturdukları rastgele kutuları açarak parasal değere sahip dijital eşyalar kazandıkları ve bunları gerçek paraya dönüştürdüğü tespit edildi.

Kontrol altına alınan dijital oyun içerikli videolarda, kazanılan sanal eşyaların değerleri 1 lira ile 10 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor. Bunun yanı sıra, çeşitli internet siteleri aracılığıyla bu eşyaların nakit paraya çevrilebildiği anlaşıldı. Bir video içeriğinde 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazanan yüksek takipçili F.K. isimli zanlının, elde ettiği bu dijital varlıkların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği belirlendi.