SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformları üzerinden kumar oynamaya teşvik ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Özellikle “Key Drop” sistemi aracılığıyla dijital oyunlardan elde ettikleri eşyaları gerçek paraya dönüştürdükleri anlaşılınca, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

KUMAR VE HAKSIZ KAZANÇ SUÇLAMASI

İsa Aktaş’ın da aralarında bulunduğu 11 sosyal medya fenomeni, “Twitch”, “YouTube”, “Instagram” ve “TikTok” gibi platformlarda yayın yaparak haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumara yönlendirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yüksek takipçiye sahip bazı sosyal medya fenomenlerinin, dijital oyunlardan kazandıkları eşyaları gerçek paraya çevirmek için sanal kasalar açtığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla toplamda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

OPERASYON VE GÖZALTILARLA İLGİLİ DETAYLAR

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay, Ferit Karakaya ve İsa Aktaş isimli kişiler yakalandı. Gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Ayrıca, haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 şüpheliden 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

DİJİTAL OYUNLARDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yürütülen sanal devriye çalışmaları sırasında, yurt dışı merkezli “Key Drop” platformundaki bazı yayıncıların, takipçilerini kumara teşvik ettiklerini belirledi. Oyuncuların rastgele kutular açarak dijital eşyalar kazandığı ve bu eşyaların gerçek paraya çevrilerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Bu süreçte, katılımcıların sisteme para yatırmasının ardından, en değerli dijital eşyayı kazanan kişinin diğer dijital ödülleri de kazanma şansına sahip olduğu görüldü.

DİJİTAL İÇERİKTEKİ EŞYALAR

Yapılan incelemelerde, dijital oyunlara dair videolarda yer alan sanal eşyaların 1 lira ile 10 milyon lira arasında değişen fiyatlarla alınıp satılabildiği belirlendi. Özellikle yüksek takipçiye sahip bir zanlının, bir video içerğinde 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazandığı ve bu eşyaların bazı platformlar aracılığıyla banka hesaplarına aktarılabildiği ortaya çıktı. Bu durum, dijital platformlardaki sistemlerin kumar oynamaya teşvik ettiği ve haksız kazanç sağladığı yönündeki şüpheleri artırdı.