GÖZALTILAR VE OPERASYONLA İLGİLİ GELİŞMELER

Sosyal medya platformlarında kumar oynatma ve haksız kazanç elde etme suçlamasıyla 11 sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. ‘Key Drop’ sistemi kullanarak dijital oyunlardan kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürdükleri tespit edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri arasında Tolunay Ören’in de bulunduğu bildirildi.

SUÇLAMALAR VE YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA

Çeşitli sosyal medya platformlarında yaptıkları yayınlar sayesinde haksız kazanç sağladıkları ve insanları kumar oynamaya teşvik ettikleri iddialarıyla, toplamda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medya devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin, “Twitch”, “YouTube”, “Instagram” ve “TikTok” üzerinden “Key Drop” adlı site aracılığıyla diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığını saptadı.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU VE İNCELEMELER

Polis ekipleri gerçekleştirdikleri operasyonla Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltı süreçlerinin ardından şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiler. Yakalama kararı çıkarılan 8 kişi arasındaki 2’sinin İstanbul dışında, 5’inin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

İHALE SİSTEMİ VE ÖZENDİRME YÖNTEMLERİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü soruşturma, bazı yayıncıların yurt dışı merkezli “Key Drop” dijital platformları üzerinden takipçilerini kumara yönlendirdiğini ortaya koydu. Bu platformda yayıncılar, rastgele kutular açarak parasal değeri bulunan dijital eşyalar kazanıyor. Oyuna katılan kişilerin öncelikle sisteme para yatırdığı, kutu açarak kazananların diğer dijital ödüllerin sahibi oldukları ve bu sürecin canlı yayınlarla teşvik edildiği belirlendi.

DİJİTAL EŞYALARIN DEĞERİ VE ÇEVİRİMİ

Yapılan incelemelerde, dijital oyun içerikli videolarda gösterilen birçok sanal eşyanın 1 lira ile 10 milyon lira arasında değişen değerlerde olduğu tespit edildi. Kazanılan bu eşyaların çeşitli internet siteleri aracılığıyla nakit paraya dönüştürülebildiği ortaya koydu. Yüksek takipçiye sahip bir zanlının, bir video yayınında 4 bin 426 dolar değerinde bir eşya kazandığı ve bu eşyaların bazı platformlar üzerinden banka hesaplarına aktarılabildiği kaydedildi.