11 Yaşındaki Ela Türkiye Birincisi Oldu

Ela’nın Şiir Sevgisi ve İstiklal Marşı Başarısı

11 yaşındaki Ela, Kayseri’de okulda tanıştığı şiir sevgisini geliştirerek İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda ortaokul kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Bünyan ilçesinde yaşayan Ela Hatice Çepli, Orhan Kaplan Koyunabdal Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi. Şiirlerle tanışması, 1. sınıfta sınıf öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı. Şiirlere olan tutkusu, her yıl kendini geliştirmesine yardımcı oldu. Ortaokula geçtiğinde, İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nın düzenleneceğini öğrendi. Heyecanla önce okul seviyesinde, ardından ilçede ve Kayseri’de birincilik kazanarak Ankara’daki finalde de Türkiye birincisi oldu.

Şiir Okuma Tutkusu

Ela, “Öncelikle şiirlere sevgim başladı. Birinci sınıfta Recep öğretmenim 23 Nisan’da okumam için bana şiir verdi. Bende onu ezberleyip okumaya başladım. Şiir okumak içimi çok heyecanlandırıyordu” diyerek sürecini anlattı. Her yıl şiirler okuyarak kendini geliştirdiğini belirten Ela, “Ortaokula başladığımda öğretmenim İstiklal Marşı Okuma Yarışması olacağını söyledi. Ben de katılmak istediğimi dile getirdim. Okulumuzda bazı kişiler de katılmak istedi fakat Oktay hocamız aramızda bir yarışma düzenleyerek benim liderliğimi belirledi. Sonrasında beni çalıştırmaya başladı. Bu yarışmayı çok kazanmak istiyordum çünkü bu bizim milli marşımız” dedi. Geceli gündüzlü çalışarak azimle kazandığını vurguladı.

Gelecek Hayalleri ve Duyguları

Ödülü alırken çok heyecanlandığını söyleyen Ela, “Türkiye birincisi oldum ve çok sevindim. O anki duygularım tarif edilemez” diye konuştu. Öğretmen olmayı hayal ettiğini belirten başarılı öğrenci, “Bütün dersleri seviyorum. İnşallah öğretmen olup gelecek nesillere güzel şeyler aktarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bir Öğretmenin Destanı

Ela’nın Türkçe öğretmeni Oktay Çabaş da, “Ben bu sene okula yeni geldim. Önceki okulda başka bir görevdeydim. İstiklal Marşı’nı en güzel okuyacak öğrenciyi yetiştirmek hayalimdi. Okul içinde yetenek taraması yaptım ve ona göre şiirler okuttum. Ela’nın tiyatro yeteneğini fark ettim. Sesini güzel kullanabileceğini hissettik ve yarışmaya hazırlanma kararı aldık. Müdürümüz de bize destek oldu” şeklinde konuştu. Ela’nın yeteneğini değerlendirerek, “İlk önce ilçede 20 okul arasında birinci oldu. Daha sonra Kayseri’de ve son olarak Türkiye birinciliğine uzanan bir yolculuk başladı” dedi.