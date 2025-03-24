110 Yaşındaki Meymi Yıldırım’a Anlamlı Ziyaret

BİTLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ANLAMLI ZİYARET

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı Uzman Dr. Yusuf Geylani, 110 yaşındaki asırlık çınar Meymi Yıldırım’ı evinde ziyaret etti. Bu ziyaret, 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası dolayısıyla gerçekleşti. Yıldırım’ın evinde sağlık hizmetleri ekipleri tarafından muayenesi yapıldı ve sağlık durumu değerlendirilerek destek sağlandı.

YAŞLILARIMIZ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR

Ziyaret sırasında Uzman Dr. Yusuf Geylani, “Yaşlılarımız bizim için büyük bir değerdir. Onların sağlığı ve refahı hepimizin önceliğidir. Bugünkü ziyaretle hem Yaşlılar Haftası’nın anlamını vurguladık hem de evde sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha gördük.” şeklinde konuştu. Dr. Geylani, yaşlıların topluma katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, evde sağlık hizmetlerinin il genelinde aksatılmadan sürdüğünü vurguladı. “Yaşlı bireylerin sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle devam ediyor” diyen Güzeltaş, kar, kış demeden en ücra köylere kadar hizmet vermeye devam ettiklerini ifade etti. Bu tür hizmetlerin, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla önemli bir rol oynadığını belirtti.