110 Yıllık Ördek Mahallesi’nin İsmi Değişti

MAHALLE İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı kırsal Ördek Mahallesi’nin muhtarı Medet Karakaş, 5 ay önce Afşin Belediyesi’ne bir dilekçe sundu. Dilekçesinde mahalle isminin Güzelyurt olarak değiştirilmesini talep etti. Ekinde, mahalle sakinlerinin imzasını taşıyan bu dilekçe, Afşin Belediye Meclisi tarafından gündeme alındı. Yaklaşık 450 kişinin yaşadığı 200 hanelik, tarihi 110 yıl olan Ördek Mahallesi’nin adı Güzelyurt Mahallesi olarak değiştirilmek üzere onay aldı.

MAHALLE SAKİNLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Muhtar Medet Karakaş, bu durumdan kendisinin yanı sıra mahallelilerin de rahatsız olduğunu belirtti. “Bu köyün ismi Ördek ama burada bir tane ördek yaşamaz. Bizim köyün ismi alay konusu oluyordu, herkes bizimle dalga geçiyordu” diyen Karakaş, mahalle isminin değiştirilmesinin bir gereklilik olduğunu vurguladı. Çocukların okula gitmeleri sırasında alay konusu olduklarını ifade eden Karakaş, “Büyüklerimiz olsun, gençlerimiz olsun bir yere gittiğinde sürekli alay konusu oluyorduk. O yüzden köylülerimiz arasında toplandık, ‘Köyümüzün ismini değiştirelim’ dedik. Yaklaşık 200 imza toplayarak belediyemize müracaat ettik.” şeklinde konuştu.

YENİ TABELALAR YERİNE KONULACAK

Karakaş, mahallelerinin hayvan ismiyle anılmasını istemediklerini belirtti. “Alay konusu olduğu için köyümüzün ismini değiştirmek zorunda kaldık. Yakında Ördek Mahallesi tabelasını kaldıracağız, yerine Güzelyurt Mahallesi tabelasını koyacağız” diyerek yeni isimle birlikte umutlarının arttığını dile getirdi.