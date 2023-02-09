1117 artçı deprem yaşandı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem tüm ülkeyi sarstı. Büyük deprem sonrası 1117 artçı depremin yaşandığı öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ederken de artçı depremler etkisini göstermeye devam ediyor. AFAD’ın yayımladığı son verilere göre, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 1117 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları son hızla devam ederken de artçı depremler etkisini göstermeye devam ediyor. AFAD’ın yayımladığı son verilere göre, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 1117 artçı sarsıntı meydana geldi.

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

9 saat arayla 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Yurdun dört bir yanından yardım seferberliği başlatılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada artçı depremlerde etkisini gösteriyor.

1117 ARTÇI DEPREM

AFAD’ın yayımladığı son verilere göre, 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 1117 artçı deprem meydana geldi.

Öte yandan deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda 113 bin 201 personelin çalıştığı belirtilirken 5 bin 557 araç ve iş makinasının görev yaptığı açıklandı.

Havanın sıcaklığının eksi derecelerde olduğu deprem bölgesine ise 137 bin 929 çadır, 101 bin 304 yatak ve 1 milyon 255 bin 500 battaniye sevk edildi.