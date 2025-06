112 Acil Sağlık Ekipleri Boğulmalara Hazır

AÇILAN ACİL SAĞLIK İSTASYONLARI VE EKİPLERİN HAZIRLIKLARI

Trabzon’da acil durumlarda hasta müdahalesi yapabilmek için hızlı bir şekilde hareket eden 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, boğulma vakalarına karşı gerçekleştirdikleri uygulamalı eğitimlerle her an görevde olmaya hazırlanıyor. Sağlık hizmetlerini daha erişilebilir kılmak için kentte 45 farklı noktada kurulan acil sağlık istasyonlarında toplamda 669 personel görev alıyor. Hava ambulansı ile birlikte 70 kara ambulansı da hizmet sunarak, vakalara hızlı bir müdahaleyi sağlamaya çalışıyor. 2020-2025 yılları arasında 247 boğulma vakasına müdahale eden ekipler, her an karşılaşabilecekleri olaylara yönelik aldıkları eğitimlerle güçlerini artırıyor.

EĞİTİMLERİN KAPSAMI VE HIZLI MÜDAHALE

Sürekli olarak hazır durumda bekleyen ekip, boğulma vakalarına en hızlı şekilde müdahale edebilmek için teorik ve pratik eğitimlerini sürdürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak düzenlenen eğitimlerde, ekipler deniz üzerinde karşılaşabilecekleri dalga ve akıntılar gibi zorluklara karşı hızlı müdahale senaryoları üzerinde çalışıyor. Uygulamalı pratik bilgileri öğrenen ekipler, gerçeğe yakın tatbikatlarla olası durumlarla başa çıkmak için hazırlıklarını yapıyor. 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların ardından hızlıca harekete geçen ekipler, ambulanslarla olay yerine en kısa sürede ulaşmaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığının sağladığı olanaklarla gerekli ekipmanlarla donatılan ekipler, yaptıkları ilk müdahaleleri güvenle sağlık merkezlerine ulaştırmak için gayret gösteriyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimliği’nde çalışan Acil Tıp Teknisyeni Mustafa Bilgin, ekiplerin 2020-2025 yılları arasında 240 boğulma vakasına, bu yıl ise 7 boğulma vakasına müdahale ettiğini aktardı. Bilgin, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte suda boğulma vakalarının arttığını belirterek, “Ekiplerimize suda boğulma vakalarına hazırlıklı olabilmeleri için sürekli tatbikatlar düzenliyoruz.” dedi. Bu süreçte ilk yardım bilgisi olanların önemi vurgulandı. Bilgin, “Vaka ihbarından sonra olay yerine ulaşana kadar belli bir süre geçebiliyor. Bu sürede ilk yardım bilgisine sahip birinin varlığı, hayat kurtarabiliyor.” şeklinde konuştu. Toplumun ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bilgin, “Tavsiyem, herkes mutlaka ilk yardım bilgisine sahip olsun.” dedi.

EKİPLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE TATBİKAT TÜRLERİ

Bilgin, ekiplerin her zaman zinde kalmaları gerektiğini belirterek, “Dolayısıyla bir vakayla sürekli karşılaşmayabilirsiniz. Bu tatbikatlar sayesinde tüm ekipler hem teyakkuzda oluyor hem de her türlü vakaya hazır bulunuyor.” dedi. Acil Tıp Teknisyeni Selami Aksu da eğitimlerin önemine dikkat çekerek, “Biliyorsunuz ki bu eğitimler bizim için büyük bir değer taşıyor. Karşılaşmadığımız durumlarla başa çıkabilmek ve kendimizi zinde tutmak için tatbikatlar yapmak zorundayız.” değerlendirmesinde bulundu. Aksu, gerçekleştirilen ilk yardımların hastaların hayati fonksiyonlarının sürdürülmesinde önemli katkı sağladığını ve bu durumun sağlık hizmetinin kalitesini artırdığını dile getirdi.