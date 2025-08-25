112 Ekiplerinin Ambulansla Trafik Mücadelesi

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA HAREKET ETMEYE ÇALIŞIYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde, 112 sağlık ekiplerinin hastayı hastaneye ulaştırmak için verdikleri trafik mücadelesi, ambulans içindeki sağlık personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ambulansın uzun süre trafikte sıkıştığı anlar bu görüntülerle belgelendi. Olay, D-400 kara yolunda meydana geldi. Hasta alındıktan sonra hastaneye doğru hareket eden ambulans, yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte oldukça zorlandı.

TRAFİKTEKİ SORUNLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süre yol vermeyen araçlar yüzünden ambulans, yoğun trafikte adeta sıkıştı. Bu esnada sağlık ekiplerinin emniyet şeridini kullanmaya çalıştıkları anlar da görüntülere yansıdı. Bazı araçların kaldırıma çıkarak yol açmaya çalıştığı dikkate değerdi. Hastayı hastaneye ulaştırmak için dakikalarca çaba sarf eden sağlık çalışanları, yolun açılmasıyla birlikte daha kolay hareket edebildi. Sonunda, araçların kenara çekilmesi ile birlikte ambulans, uzun süren bekleyişin ardından hastayı hastaneye ulaştırmayı başardı.