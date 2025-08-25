Haberler

112 Ekiplerinin Ambulansla Trafik Mücadelesi

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA HAREKET ETMEYE ÇALIŞIYOR

Antalya’nın Serik ilçesinde, 112 sağlık ekiplerinin hastayı hastaneye ulaştırmak için verdikleri trafik mücadelesi, ambulans içindeki sağlık personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ambulansın uzun süre trafikte sıkıştığı anlar bu görüntülerle belgelendi. Olay, D-400 kara yolunda meydana geldi. Hasta alındıktan sonra hastaneye doğru hareket eden ambulans, yoğun trafik nedeniyle ilerlemekte oldukça zorlandı.

TRAFİKTEKİ SORUNLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süre yol vermeyen araçlar yüzünden ambulans, yoğun trafikte adeta sıkıştı. Bu esnada sağlık ekiplerinin emniyet şeridini kullanmaya çalıştıkları anlar da görüntülere yansıdı. Bazı araçların kaldırıma çıkarak yol açmaya çalıştığı dikkate değerdi. Hastayı hastaneye ulaştırmak için dakikalarca çaba sarf eden sağlık çalışanları, yolun açılmasıyla birlikte daha kolay hareket edebildi. Sonunda, araçların kenara çekilmesi ile birlikte ambulans, uzun süren bekleyişin ardından hastayı hastaneye ulaştırmayı başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi’ni Kazandı

Muş'ta YKS'yi başarıyla geçen 19 yaşındaki Çimen Gülen, Yeditepe Üniversitesi'nde Çeviri Bilimi bölümüne yüzde 50 bursla kabul edildi. Babası tarafından çiçekle karşılanan Gülen, duygusal anlarını paylaştı.
Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Cidde’de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Gambiya Dışişleri Bakanı Sering Modou Njie ile bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.