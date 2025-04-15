112 Hattını Gereksiz Yere Meşgul Ediyor

AÇILIM GEREKEN BİR DURUM

112 Acil Çağrı Merkezi’ni gereksiz yere meşgul eden bir vatandaş daha ortaya çıktı. Son olayda, bir birey acil çağrı hizmetini arayarak oğluna ödev yaptıramadığını bildirdi. Bu vatandaş, “Ablacığım rahatsız ediyorum kusura bakmayın. Ben bu oğluma ödev yaptıramıyorum. Bir telefonu versem de buna bir kızsan.” şeklinde ifade etti.

Hattın ucundaki 112 görevlisi, “Beyefendi bu konuda lütfen hattımızı meşgul etmeyelim. Bu bir acil durum değil. Hattımızı meşgul ediyorsunuz şu an.” diyerek durumu açıklamaya çalıştı. Ancak vatandaş, “Polis yok mu? Bir polise aktar da bari bir kızsın.” diyerek ısrarını devam ettirdi. Bu durum, acil çağrı hattının gereksiz yere meşgul edilmesinin sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.