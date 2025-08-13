112 Personelinin Oğlu Kayboldu

İHBA SIRASINDAKİ AİLE İLİŞKİLERİ

Diyarbakır’da serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Gültekin’in, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla durumu bildiren personelin oğlu olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan aramalarda bulunan terliklerin de Muhammed’e ait olduğu tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Muhammed’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.