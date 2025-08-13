Haberler

112 Personelinin Oğlu Kayboldu

İHBA SIRASINDAKİ AİLE İLİŞKİLERİ

Diyarbakır’da serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında kaybolan 16 yaşındaki Muhammed Gültekin’in, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarla durumu bildiren personelin oğlu olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan aramalarda bulunan terliklerin de Muhammed’e ait olduğu tespit edildi.

CENAZE TÖRENİ VE SORUŞTURMA

Muhammed’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Talas’ta N.Z. pencereden düştü

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kadın, 14. kattaki evinden düşerek park halindeki arabanın üzerine hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Bafra’da İki Grup Kavga Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde iki grup arasında gerçekleşen kavgada 15 yaşındaki Bahattin Ü. bacağından, 14 yaşındaki Muhammed D. ise kolundan yaralandı. İkisi de hastaneye sevk edildi.

