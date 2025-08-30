115 Kilo Kaçak Değerli Taşlar Bulundu

İstanbul’da kaçak değerli taş ve ziynet eşyası operasyonu

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER

İstanbul’da, kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan değerli taşlar ve ziynet eşyalarının ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bu soruşturma, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık, 34 şüpheli için tutuklama, 9’u için ise adli kontrol talep etti.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROLLER

Sulh ceza hâkimliği, yapılan incelemeler sonucunda 30 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Aynı zamanda 13 kişi hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı. Operasyon kapsamında ele geçirilen malzemeler arasında toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşların yanı sıra 945 adet ziynet eşyası da bulunuyor.

BASKINLAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise 41 adrese ve 23 işyerine yapılan baskınlarda çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon, İstanbul’da kaçakçılıkla mücadele açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.