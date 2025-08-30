115 Kilo Kaçak Değerli Taşlar Yakalandı

KAÇAKÇILIK OPERASYONU DETAYLARI

İstanbul’da, kaçak yollarla Türkiye’ye sokulmuş olan değerli taş ve ziynet eşyalarının ticaretine yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARLARI

Savcılık, 34 şüpheli için tutuklama talebinde bulunurken, 9 kişi için adli kontrol isteminde bulundu. Sulh ceza hâkimliği, yapılan değerlendirmeler sonrası aralarında 30 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 13 kişiye ise farklı adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Bu operasyonlar neticesinde toplam 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşlarla birlikte 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 41 adrese ve 23 iş yerine gerçekleştirilen baskınlarda birçok değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ve dijital materyale el konuldu.