115 Kilo Kaçak Taşlar Ve Eşyalar

İSTANBUL’DAKİ OPERASYONDA TUTUKLAMALAR

İstanbul’da kaçak yollarla ülkeye sokulan değerli taş ve ziynet eşyalarının ticaretine yönelik yürütülen operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Savcılığın, 34 kişi için tutuklama talebi, 9’u için ise adli kontrol isteği oldu. Sulh ceza hakimliği, 30 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol önlemleri alındı.

ELE GEÇİRİLEN DEĞERLİ EŞYALAR

Düzenlenen operasyonlar sonucunda toplamda 115 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşların yanı sıra 945 adet ziynet eşyası da ele geçirildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamasında, 41 adrese ve 23 iş yerine yapılan baskınlar neticesinde çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eserler ve dijital materyaller de ele geçirildi. Bu geniş kapsamlı operasyon, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.