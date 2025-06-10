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12.00’de Termal Alanda Olay Meydana Geldi

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, saat 12.00 civarında İnegöl’ün kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki doğal termal kaynakta meydana geldi. Hasan Yıldırım, ailesiyle birlikte geldiği kaplıcaya girdikten bir süre sonra fenalaşarak suya düştü.

AİLESİNİN MÜDAHALESİ VE SAĞLIK EKİPLERİ

Hasan Yıldırım’ın ailesi, hareketsiz kalan Yıldırım’ı sudan çıkararak durumu sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemeler sonucunda Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CENAZE VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Hasan Yıldırım’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.

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