12 Bin Polis Memuru Alımı Açıklandı!

ALİ YERLİKAYA’DAN POLİS MEMURU ALIMI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32. Dönem POMEM ilanı çerçevesinde toplam 12 bin polis memuru alımının yapılacağını duyurdu. Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik.” dedi. Bakan, alımların detaylarını da paylaştı.

ALIMLARIN DETAYLARI VE KONTENJANLAR

Bakan Yerlikaya, lisans mezunlarından 8 bin 160’ının erkek, 1.440’ının kadın olmak üzere toplamda 9 bin 600, önlisans mezunlarından ise 2.040’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere toplam 2 bin 400 polis memuru alımı yapılacağını ifade etti. Böylece toplamda 12 bin polis memurunun Emniyet teşkilatına katılacağı belirtildi.

GENÇ POLİS ADAYLARINA BAŞARILAR

Bakan Yerlikaya, “Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum. İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır.” ifadeleri ile gençleri teşvik etti. Bu alımlar, Emniyet teşkilatının gücünü artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.