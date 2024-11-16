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12 Bin Polis Memuru Alınacak Duyurusu

12-bin-polis-memuru-alinacak-duyurusu

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda önemli duyurularda bulundu. Yerlikaya, Muğla’da gerçekleştirilen Huzur Toplantısı’nda, 179 yıllık köklü geçmişe sahip olan Emniyet teşkilatının, şanlı üniformasını giymek isteyen gençler için müjdeli bir haber sunduğunu belirtti.

POLİS MEMURU ALIMI DETAYLARI

Ali Yerlikaya, “32. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz” dedi. Bu açıklama, ülke genelindeki güvenlik güçlerinin güçlenmesi ve gençlerin istihdamına olanak tanıması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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