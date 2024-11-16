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Ekonomi

“12 Bin Üniversite Öğrencisini Geleceğe Taşıyacak”

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AKBANK GÜZEL YARINLAR HAREKETİ’NİN İKİNCİ DÖNEMİ BAŞLADI

Akbank, Toplum Gönüllüleri Vakfı ile birlikte 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerdeki gençlerin gelişimine yardımcı olmak amacıyla başlattığı Akbank Güzel Yarınlar Hareketi’nin ikinci dönemini hayata geçirdi. İlk yılda 10 binden fazla gence ulaşarak onların gelişimlerine katkı sunan banka, yeni dönemde üniversiteli gençlere kariyer ve yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyor.

GENÇLERE ÖZEL EĞİTİMLER SUNULACAK

Bu kapsamdaki faaliyetler, finansal okuryazarlık, iletişim becerileri, kariyer planlama ve mentorluk gibi konularda gençlere yönelik özel eğitimlerle desteklenecek. Akbank ve Toplum Gönüllüleri Vakfı, bu eğitimler aracılığıyla gençlerin gelecekteki başarılarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

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