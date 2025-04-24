12 Bingölspor’dan Vali Usta’ya Ziyaret

12 BİNGÖLSPOR FUTBOLCULARI VALİ USTA’YA ZİYARETTE BULUNDU

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor futbolcularını makamında kabul etti ve futbolcular, Vali Usta’ya forma hediye etti. Vali Usta, “Ziyaretleri benim için çok değerli. Hafta sonu onlar sahada, biz tribünde olacağız. 12 Bingölspor’a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğim. Bu takıma ben hep inandım” sözleriyle futbolculara ve takıma olan desteğini yineledi.

Ziyaret, 12 Bingölspor’un şampiyonluk için mücadele edeceği son viraj olan Batman Kayra maçı öncesinde gerçekleşti. Vali Usta’ya forma hediye eden futbolcular, verdikleri destekten dolayı teşekkür etti ve son hafta maçları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya üzerinden ayrıca açıklama yapan Vali Usta, “Pazar günü Batman Kayra ile evimizde oynayacağımız şampiyonluk maçı öncesinde, 12 Bingölspor’un değerli futbolcuları; Sefa Turan, Serdar Yazıcı, Burak Çelik, Ali Aydın, Kadri Çakı ve Muhammet Altunbay takım kaptanımız Bilal Çebi liderliğinde ziyaretime gelerek forma hediye ettiler.

BİNGÖL’ÜN DESTEKLEME ZAMANI GELDİ

Ziyaretin ardından Vali Usta, “Geçen yıl da kılpayı kaybettiğimiz şampiyonlukta da çok iyiydik. Bu sezonun başlangıcından itibaren de inancımı kaybetmeden, hatta kaybettikleri maçtan sonra da yanlarında olmaya devam ettik. Topçularımız ve Engin Özturan başkanlığındaki yönetim üzerlerine düşeni yaptılar. Artık sıra bizde, Bingöl’ün burada ve yurt dışı dahil gurbetteki hemşehrilerimiz de. Herkesi şehrimizi ayağa kaldıran, bizi kenetleyen bu şampiyon takıma sahip çıkmaya, destek olmaya davet ediyorum” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Vali Usta, ziyaret sonrasında futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.