12 Dev Adam Dörtte Dört Yaptı

MAÇ SONUCU VE BEKLENTİLER

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmasında Estonya ile mücadele etti. 12 Dev Adam, rakibini 84-64 mağlup ederek gruptaki dördüncü galibiyetini almış oldu. Bu sonuçla birlikte, milliler ilk iki sırayı garantileyerek son 16’ya kalmayı başardı.

SON MAÇ ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

A Grubu’ndaki son maçında liderlik mücadelesi verecek olan Türkiye, Sırbistan ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, 3 Eylül Çarşamba günü saat 21.15’te başlayacak. Team, bu karşılaşmadan galip gelerek grup liderliği hedefliyor.