12 Dev Adam Durduramıyor, 4’te 4!

BAŞARILI PERFORMANS

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmasında Estonya ile bir araya geldi. 12 Dev Adam, rakibini 84-64 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvada dörtte dört yaptı. Bu sonuçla birlikte milliler, grubu ilk iki sırada tamamlamayı güvence altına alarak son 16 aşamasına katılma hakkı elde etti.

LİDERLİK MAÇI

A Grubu’ndaki son karşılaşmasında ise milliler, liderlik için Sırbistan ile mücadele edecek. Bu önemli mücadele 3 Eylül Çarşamba akşamı 21.15’te başlayacak.