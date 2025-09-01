Spor

12 Dev Adam Durduramıyor, 4’te 4!

12-dev-adam-durduramiyor-4-te-4

BAŞARILI PERFORMANS

FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda (EuroBasket 2025) A Milli Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki dördüncü karşılaşmasında Estonya ile bir araya geldi. 12 Dev Adam, rakibini 84-64 gibi net bir skorla mağlup ederek turnuvada dörtte dört yaptı. Bu sonuçla birlikte milliler, grubu ilk iki sırada tamamlamayı güvence altına alarak son 16 aşamasına katılma hakkı elde etti.

LİDERLİK MAÇI

A Grubu’ndaki son karşılaşmasında ise milliler, liderlik için Sırbistan ile mücadele edecek. Bu önemli mücadele 3 Eylül Çarşamba akşamı 21.15’te başlayacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan 66. Madde Önerisi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, anayasanın 66. maddesinde vatandaşlık tanımına dair değişiklik yapılabileceğini ifade etti.
Gündem

Yusuf Tekin: Yeni Yıla Hazırız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair yaptığı açıklamada, tüm personelin ve kurumların hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.